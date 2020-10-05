“توتنهام” يكتسح “مانشستر يونايتد” بسداسية

حقق فريق “توتنهام” فوزًا كاسحًا على “مانشستر يونايتد”، بستة أهداف مقابل هدف واحد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن الجولة الرابعة من “البريمرليغ”.

وافتتح برونو فيرنانديز أول أهداف المباراة في الدقيقة الثانية من علامة الجزاء، وعدّل، تانغي ندومبيلي، النتيجة لـ”السبيرز” في الدقيقة الرابعة.

وأضاف هيونغ مين سون، الهدف الثاني في الدقيقة السابعة بعد هجمة سريعة، قبل أن يهدي زميله هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة الـ 30.

وعاد الكوري سون لإضافة الهدف الرابع في الدقيقة الـ 37، وعزز الإيفواري، سيرج أورييه، التقدم بالهدف الخامس بعد انطلاق الشوط الثاني بست دقائق.

وعاد هاري كين، ليسجّل الهدف السادس من علامة الجزاء، ليرفع “توتنهام” رصيده إلى سبع نقاط، فيما توقف رصيد “مانشستر يونايتد” عند ثلاث نقاط حصيلة أربع مباريات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية