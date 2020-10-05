رغم الأوضاع الصعبة …غات تستضيف سباق الدراجات الهوائية

غات 5 أكتوبر 2020 (وال) أقيم في غات سباق للدراجات الهوائية خاص بفئة الأشبال ضمن التظاهرة الرياضية التي يستضيفها شارع النسمة.

حيث قطع 20 مشاركا مسافة 3 كيلومترات، أثناء هذا السباق وتحصل المتسابق “محمد عثمان عبد الرازق” على المركز الأول فيما جاء “أحمد علي دالي” ثانيا وتحصل “صالح علي دالي” على الترتيب الثالث.

الجدير بالذكر أن أبناء هذه المدينة، بذلوا جهودا مضنية لإقامة هذا السباق في موعده؛ بغية تنقية الأجواء في مرحلة صعبة تعيشها المدن والمناطق الليبية جراء تفشي فيروس كورونا، الذي يلقي بظلاله على حياة الليبيين كافة.

وكما أن المنافسات الرياضية في البلاد لم تتوقف، على الرغم من تفشي فيروس كورونا طوال الفترة الماضية.(وال ـ غات) خ م

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