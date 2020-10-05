“أستون فيلا” يقسو على “ليفربول” بـ”سُباعية تاريخية”

احتضن ملعب “فيلا بارك” مواجهة “أستون فيلا وليفربول”، في ختام الجولة الرابعة من “البريمرليغ”.

وكانت أربع دقائق فقط كافية لأصحاب الأرض لمفاجئة بطل الموسم الماضي بعد خطأ فادح من الحارس “أدريان”؛ استغله أولي واتكينز بأفضل طريقة.

واستمر “واكينز” في تألقه واستطاع أن يمرّ ويعزز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 22، لكن المصري محمد صلاح قلّص الفارق لـ”الريدز” في الدقيقة الـ 33.

ولم يستسلم “أستون فيلا” المتألق في الفترة الأخيرة لضغط “ليفربول” حيث أضاف الهدف الثالث بتسديدة من جون ماكجين، تغير مسارها من المدافع فيرجل فان دايك.

ولم ينته الشوط الأول قبل ان يتمكن نجم المباراة، أولي واتكينز، من إضافة “الهاتريك” والهدف الرابع لفريقه برأسية مستغلاً تباطؤ الدفاع.

وفي الشوط الثاني، عزّز روز باركلي تقدم أصحاب الأرض بتسديدة قوية، قبل أن يعود “صلاح” ليقلّص الفارق في الدقيقة الـ 60 مسجلاً هدفه الخامس في الموسم.

وسجّل نجم “أستون فيلا”، جاك غريليتش، الهدف السادس في الدقيقة الـ 66 بعد اصطدام الكرة في البرازيلي، فابينيو، ليعود “غريليتش” ويسجل ثنائيته والهدف السابع.

ولم يتلق “ليفربول” مثل هذه النتيجة الثقيلة منذ ستينيات القرن الماضي، فيما حقق “أستون فيلا” فوزه الثالث على التوالي مع وجود مباراة مؤجلة.

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