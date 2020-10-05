“رباعية ليفاندوفيسكي” تقود “البافاري” للفوز على “هيرتا برلين”

أنقذ المهاجم، روبرت ليفاندوفيسكي، فريقه “بايرن ميونيخ” من تعثر جديد في “البوندسليغا”، بعدما قاده لفوز صعب على “هيرتا برلين” بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، على ملعب “أليانز أرينا” ضمن الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وافتتح “ليفاندوفسيكي” أهداف المباراة قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 51، ثمّ قلّص “هيرتا برلين” الفارق من خلال اللاعب جون كوردوبا، في الدقيقة الـ 59، ليعدّل ماتيوس كونيا، النتيجة، لكن النجم البولندي عاد لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة الـ 85.

وعاد “هيرتا” للتعادل قبل نهاية الوقت الأصلى، إلا أن نجم المباراة بدون منازع، روبرت ليفاندوفسكي، سجّل الرباعية في الوقت بدل الضائع؛ ليرفع “بايرن ميونيخ” رصيده إلى ست نقاط يحتل بها المركز الرابع فيما توقف رصيد “هيرتا برلين” عند ثلاث نقاط تراجع بها للمركز الـ 13.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية