برشلونة يتعثر أمام إشبيلية.. وريال مدريد يعبر ليفانتي

تقرير 218

تعادل برشلونة أمام ضيفه إشبيلية بهدف لمثله على ملعب الكامب نو في قمة الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وانتظر الفريق الأندلسي ثماني دقائق فقط لافتتاح التسجيل بواسطة الهولندي لوك دي يونغ بعد خطأ دفاعي، وعدّل برشلونة النتيجة سريعاً عبر البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة العاشرة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله، ويرفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس في الترتيب، فيما يحتل إشبيلية المركز السادس بنفس الرصيد.

وحقق ريال مدريد انتصاره الثالث في الليغا بفوزه خارج قواعده أمام مضيفه ليفانتي بهدفين دون مقابل.

وافتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة السادسة عشرة مواصلاً تألقه في المباريات الأخيرة للميرينغي، وفي الوقت بدل الضائع للمباراة أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني للريال، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب فيما توقف ليفانتي عند ثلاث نقاط احتل على إثرها المركز الثامن عشر.

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