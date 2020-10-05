المنتخب يواجه صعوبات قبل المواجهات الودية

ما يزال رجال المدرب على المرجيني يواصلون التدريبات في سوسة تأهباً لتصفيات كأس أمم أفريقيا في الكاميرون رغم كل الصعوبات.

تعددت الصعوبات وكانت بدايتها بتوقف النشاط في البلاد، لتتضاعف بعد انتشار فيروس كورونا والذي حال بين اللاعبين والتدريبات في معسكر زوارة وليمتد ليصل إلى اللاعبين المحترفين الذين تأكد غيابهم في تجمع المنتخب في تونس وعلى رأسهم المعتصم الصبو المحترف في صفوف الاتحاد المنستيري والسنوسي الهادي لاعب العربي الكويتي.

صعوبات يسعى الإطار الفني للمنتخب لتجاوزها قبل مباراتي التوغو وجزر القمر الوديتين يومي الثامن والعاشر من الشهر الجاري واللتين سيحتضنهما ملعب الشادلي زويتن في العاصمة التونسية.

في شهر نوفمبر المقبل سيكون فرسان المتوسط أمام مواجهة مصيرية حيث سيلاقي غينيا ذهابا وإيابا لحساب الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات الكان، والعودة بنتيجة إيجابية منهما بات واجبا إذا ما أراد أبناء ليبيا التأهل إلى نهائيات الكان في الكاميرون.

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