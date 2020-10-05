تعادل صعب لرفاق الورفلي أمام نهضة بركان

حقق الرجاء تعادلا صعبا أمام نهضة بركان لحساب الجولة 28 من البطولة المغربية الاحترافية على مركب محمد الخامس.

وشارك المدافع الدولي الليبي سند الورفلي في اللقاء أساسيا قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 61، إذ افتتح الرجاء التسجيل مبكرا عن طريق سفيان رحيمي منذ الدقيقة الثالثة لكن الضيوف استطاعوا تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق حمدي لعشير.

في الشوط الثاني كان بركان أفضل فضاعف النتيجة عن طريق محسن ياجور لكن سفيان رحيمي عدّل النتيجة في الدقيقة 96 ليحافظ بالتالي الرجاء على الصدارة وبفارق نقطة واحدة عن الوداد ونهضة بركان قبل جولتين فقط من نهاية الدوري.

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