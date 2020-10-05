نادي الفجر الجديد يحتفل بذكرى تأسيسه الـ52

احتفلت مدينة مسلاته بالذكرى الثانية والخمسين لتأسيس أعرق أنديتها نادي الفجر الجديد وذلك بإقامة يوم رياضي كبير بحضور نخبة من أبرز وألمع نجوم الكرة السابقين أمثال مصباح شنقب والمهدي الخريف وجلال الدامجة وناصر بلحاج وحسن النابولي وعبدالحكيم السويح وساسي العجيلي وصالح صولة وحبيب الغابري.

ووسط أجواء أكثر من رائعة شهد ملعب مدينة مسلاته في حُلته الجديدة إقامة مباراة بين فريق رابطة قدامى اللاعبين بطرابلس وقدامى لاعبي مدينة العِلم والجهاد والتي آلت فيها النتيجة لرفاق المدرب “محمد بحر” بثلاثة أهداف لهدفين.

كما شهدت الاحتفالية حضوراً مكثفاً لجمهور ومُحبي نادي الفجر الجديد والذي احتفى بضيوف مسلاته وتكريمهم بالأهازيج والأغاني التي تليق بمكانتهم المرموقة في كرة القدم الليبية.

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