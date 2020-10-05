دومينيك ثيم يتأهل لربع نهائي رولان غاروس

بلغ النمساوي دومينيك ثيم ربع نهائي بطولة رولان غاروس للتنس بفوزه على الفرنسي هوغو جاستون بصعوبة بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وحسم ثيم المجموعتين الأولى والثانية بنفس النتيجة بستة أشواط مقابل أربعة، لكن جاستون عاد ليقلب موازين المواجهة بعدما حسم المجموعة الثالثة بسبعة أشواط مقابل خمسة، والرابعة بستة لثلاثة، لتتجه المباراة لشوط إضافي والذي مال إلى دومينيك ثيم ليحسمه بستة أشواط مقابل ثلاثة.

لينهي المصنف الثالث عالميا حلم اللاعب الفرنسي الواعد ويتأهل إلى دور الثمانية ليضرب موعدا مع المصنف الثاني عشر عالميا الأرجنتيني دييغو شوارتزمان.

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