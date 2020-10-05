الترهوني لـ218: تعذر التحاق طقطق والترهوني والورفلي بمعسكر المنتخب

كشف مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني لبرنامج GAME الذي يبث على شاشة “218” حجم الغيابات في صفوف المنتخب في معسكره المقام حاليا في تونس، حيث أكد غياب كل من مفتاح طقطق ومحمد الترهوني وسند الورفلي نظرا لارتباطهم مع أنديتهم في الوقت الحالي، كما أضاف أن السنوسي الهادي والمعتصم صبو أيضا سيتغيبان عن معسكر تونس بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا.

وأشار الترهوني إلى أن اللاعبين المحترفين قد بدأوا بالالتحاق فعليا للمنتخب حيث انضم للمعسكر كلّ من أنيس سلتو ومؤيد اللافي ومهند عيسى إضافة إلى بدر حسن، وأشار إلى أن المعتصم المصراتي سيلتحق يوم غد بالمعسكر.

وعن المواجهتين الوديتين أمام كل من التوغو وجزر القمر، أكد الترهوني أنها ستكون فرصة للمدرب علي المرجيني للوقوف على استعدادات اللاعبين وكذلك لتجربة وجوه جديدة خاصة في خط الدفاع والذي يعاني المنتخب خللا كبيرا فيه.

وقال الترهوني في تصريحاته لـ”218″، إن المنتخب سيواجه التوغو يوم الجمعة المقبل ويوم السبت سيواجه جزر القمر والمباراتان ستقمان على ملعب الشادلي زويتن في العاصمة التونسية حيث سينتقل المنتخب يوم الأربعاء المقبل من سوسة إلى تونس.

وعن خالد مجدي، كشف الترهوني أنه تعرض لإصابة في معسكر المنتخب بمدينة زوارة وقد أجرى على أثرها صورة استوجبت راحة لمدة 15 يوما، مؤكدا في الوقت ذاته أن خالد مجدي سيكون حاضرا في معسكر المنتخب في نوفمبر المقبل قبل مواجهتي غينيا الاستوائية في ذات الشهر.

وأشار إلى أن الإطار الفني يتابع جميع اللاعبين المحترفين وأن باب المنتخب مفتوح لكل لاعب قادر على تقديم الإضافة.

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