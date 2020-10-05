فكرون لـ218: إدارة الأهلي بنغازي تسعى للتعاقد مع مدرب أوروبي

قال مدير الكرة بنادي الأهلي بنغازي ناصر فكرون، إن النادي وضع خطة منذ مشاركته الجيدة في دوري أبطال إفريقيا 2014 والتي كان فيها معدل أعمار اللاعبين كبيرا، حيث استطاعت الإدارة تدارك الوضع وبناء فريق من لاعبين صغار في العمر قادرين على المنافسة لسنوات طويلة، إذ يملك النادي الآن حوالي 15 لاعبا يعتبرون هم عماد الفريق، مضيفا أن الظروف لم تخدمهم بالشكل الكبير بسبب توقف الدوري في ليبيا منذ العام الماضي.

وأكد فكرون، لبرنامج GAME الذي يبث على شاشة “218”، أن الإدارة تعمل على تدعيم الفريق بلاعبين لتعويض النقائص بناء على التقارير الفنية للمدربين السابقين ومنهم المدرب الراحل رشيد بلحوت والمدرب المصري محمد عودة، وأضاف أن اللاعبين الجدد الذين تعاقدت معهم الإدارة على غرار حامد الثلبة وطه الشريف والحارس مراد الوحيشي أصبحوا على ذمة الفريق الأول الآن.

وعن استعدادات الفريق لدوري أبطال إفريقيا قال فكرون إن الوقت قصير ولا يخدم الفريق خاصة في ظل توقف النشاط، ضف إلى ذلك جائحة كورونا التي بدأ العالم يتعايش معها، وأشار إلى أن الإدارة الآن تسابق الزمن من خلال اجتماعاتها المتكررة من أجل تنظيم الأمور الإدارية للفريق الأول، وتوقع أن تنطلق التدريبات في غضون أسبوع في ليبيا ومن ثم من الممكن إقامة معسكر خارجي في تونس أو في مصر فور التحاق الإطار الفني الجديد.

وعن المدرب الجديد للفريق أكد أن الإدارة تفكر في مشروع طويل المدى وليس مرتبطا بمباراة أو بمباراتين، لذلك ترغب إدارة الأهلي بنغازي في التعاقد مع مدرسة من أوروبا الشرقية، من الممكن أن تكون من صربيا أو كرواتيا للإشراف على الفريق الأول لأن لهم باعا طويلا في هذا المجال.

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