“الشلماني” يعقد مؤتمرًا صحافيًا لبحث مستجدات الكرة الليبية

موعد جديد يطرحه رئيس اتحاد كرة القدم عبدالحكيم الشلماني لإقامة مؤتمر صحافي مساء الأربعاء؛ ليتحدث عن مستجدات كرة القدم الليبية، وفي مقدمتها وضعية المنتخب الوطني الذي يتأهب لخوض مباراتين وديتين في تونس، ويستعد أيضًا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا شهر نوفمبر القادم.

وسيطرح ملف آخر في هذا المؤتمر وهو انطلاق الدوري الممتاز من عدمه في ظل الأوضاع الحالية خاصة أن الموعد الذي حدد سابقًا كان في الخامس عشر من شهر أكتوبر ولم يطرأ أي جديد بخصوصه.

آخر الأخبار التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي؛ تقول إن اتحاد الكرة يدرس صعود أندية للممتاز، وهذا ملف سيجيب عنه “الشلماني” في مؤتمر الصحافي إما بالنفي أو التأكيد بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية الذي كثر الحديث عنه ولم يعقد حتى هذه اللحظة.

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