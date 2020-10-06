بلدية العزيزية تستضيف دوري “يداً بيد”

في ملعب الزهلول ببلدية العزيزية وتحت شعار يدا بيد لبناء بلديتنا أقيم دوري الخماسيات لكرة القدم تحت إشراف ورعاية المجلس التسييري للبلدية.

وجمعت مباراة الدور نصف النهائي فريقي اليوفي والصاعدين وشهدت ندية من الفريقين وانتهت بتفوق اليوفي بهدف دون مقابل ليتأهل الفريق لمباراة نصف النهائي والتي ستجمعه بالفائز من فريقي الساعدية وفريق شعبية العزيزية.

ولم تتوقف النشاطات الرياضية في كافة المدن والمناطق الليبية طوال الفترة الماضية على الرغم من تفشي فيروس كورونا حيث أصبحت الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص المتنفس الوحيد لليبيين.

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