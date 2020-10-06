تركيب مضمار لألعاب القوى بالمدينة الرياضية بنغازي بدعم من الجيش

أخبار ليبيا24

أعلنت لجنة الأزمة ببلدية بنغازي البدء في تركيب مضمار ألعاب القوى بالمدينة الرياضية، وذلك إثر زيارة قام بها رئيس لجنة الأزمة بنغازي اللواء هاشم بورقعة، للمدينة الرياضية وسط حضور كبير من رؤساء الاتحادات الفرعية ورؤساء الأندية وقدامي الرياضيين في كافة الألعاب.

وبحسب الشركة المسؤولة عن تركيب مضمار ألعاب القوي بالمدينة الرياضية؛ فان الفترة التي سيُجهز فيها المضمار لن تتجاوز الـ40 يومًا.

ويعد هذا المضمار هو الأول في المنطقة الشرقية وجاء تركيبه بدعم من القيادة العامة للجيش الليبي لممارسي الرياضة في بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24