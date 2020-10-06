“فرعي بنغازي” للسباحة يطلق مهرجاناً في مصيف الرعيض

أطلق الاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي مهرجان “علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل” في نسخته الثانية حيث كانت البداية بمسابقة للسباحة احتضنها مصيف الرعيض ببنغازي.

وشارك في السباق رياضيون من الجنسين في جميع الفئات، وسط حضور كبير من أولياء الأمور للقضاء على حالة الركود التي تعانيها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا.

وأقيمت عقب انتهاء السباق احتفالية تم خلالها تكريم الرياضيين المتحصلين على الترتيب الأول في فئات البراعم والأواسط والكبار.

وكان فرعي بنغازي قد أقام في الفترة الماضية سباق التحدي وتفوق فيهما الرياضيان اقطاط والفلاح وتم تكريمهما من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية