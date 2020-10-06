انطلاق مهرجان بنغازي الثاني للسباحة والفروسية ورماية بالخرطوش

بنغازي 06 أكتوبر 2020 (وال)- انطلق بمصيف الرعيض للعائلات ببنغازي، مهرجان بنغازي الثاني تحت شعار” علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل”.

هذا ويستمر المهرجان الذي يشرف عليه وينظمه قسم الرياضة للجميع الأنشطة والمهرجانات، بالتعاون مع نادي شهداء بنغازي للفروسية، على مدى ثلاثة أيام تتضمن أنشطة السباحة المفتوحة، ورماية بالخرطوش، والفروسية.

وأكد رئيس قسم الرياضة للجميع الأنشطة والمهرجانات خالد الورشفاني، أن هذا المهرجان يُعتبر هو الثاني بعد نجاح المهرجان الأول في العام الماضي، حيث يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية في السباحة المفتوحة بمصيف الرعيض للعائلات، ورماية بالخرطوش والفروسية في نادي الفروسية بسيدي خليفة.

وأضاف خالد الورشفاني أنه سيتم في ختام المهرجان، تكريم الفائزين، بتوزيع شهادات التقديرية والكؤوس. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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