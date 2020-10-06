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بعد تعثر صفقة انتقاله إلى “ميلان”.. “نابولي” يختتم الميركاتو بضم “باكايوكو”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصل نابولي على خدمات اللاعب الفرنسي تيموثي باكايوكو قادما من فريق تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

باكايوكو الذي كان قريبا من الانتقال لميلان طوال المدة الماضية عاد ليتدرب تحت إشراف مدربه السابق جينارو غاتوزو.

وشارك باكايوكو رفقة نادي موناكو الموسم الماضي بنظام الإعارة من تشيلسي والذي بدوره فضّل الاستغناء عنه حيث لا وجود للاعب ضمن خطط المدرب فرانك لامبارد.

وارتبط اللاعب في الفترة الماضية بالانتقال إلى فريق ميلان إلا أن المفاوضات تعثرت في نهاية المطاف نظرا لطلبات تشيلسي التي يراها الروسنيري مبالغا فيها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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