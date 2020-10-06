بعد تعثر صفقة انتقاله إلى “ميلان”.. “نابولي” يختتم الميركاتو بضم “باكايوكو”

حصل نابولي على خدمات اللاعب الفرنسي تيموثي باكايوكو قادما من فريق تشيلسي على سبيل الإعارة لموسم واحد.

باكايوكو الذي كان قريبا من الانتقال لميلان طوال المدة الماضية عاد ليتدرب تحت إشراف مدربه السابق جينارو غاتوزو.

وشارك باكايوكو رفقة نادي موناكو الموسم الماضي بنظام الإعارة من تشيلسي والذي بدوره فضّل الاستغناء عنه حيث لا وجود للاعب ضمن خطط المدرب فرانك لامبارد.

وارتبط اللاعب في الفترة الماضية بالانتقال إلى فريق ميلان إلا أن المفاوضات تعثرت في نهاية المطاف نظرا لطلبات تشيلسي التي يراها الروسنيري مبالغا فيها.

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