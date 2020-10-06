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في صفقة انتقال حر.. فيورنتينا يتعاقد مع كاييخون

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكمل فيورنتينا تحركاته في الميركاتو بتعاقده مع الإسباني خوسيه كاييخون قادما من نابولي في صفقة انتقال حر.

كاييخون عبّر عن سعادته بهذا الانتقال الذي يراه محطة مهمة في مسيرته بعد سبعة أعوام قضاها لاعباً لفريق نابولي سابقا وبرز معه كثيرا.

ويسعى فيورنتينا للمنافسة على التأهل لدوري الأبطال في موسمه القادم بوجود نخبة من اللاعبين البارزين يتقدمهم الفرنسي فرانك ريبيري ولاعب ميلان السابق جياكومو بونفينتورا ولاعب جنوى السابق أكوامي.

وفقد فيورنتينا خلال الساعات الماضية خدمات أحد أبرز لاعبيه فريدريكو كييزا الذي انتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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