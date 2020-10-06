في صفقة انتقال حر.. فيورنتينا يتعاقد مع كاييخون

أكمل فيورنتينا تحركاته في الميركاتو بتعاقده مع الإسباني خوسيه كاييخون قادما من نابولي في صفقة انتقال حر.

كاييخون عبّر عن سعادته بهذا الانتقال الذي يراه محطة مهمة في مسيرته بعد سبعة أعوام قضاها لاعباً لفريق نابولي سابقا وبرز معه كثيرا.

ويسعى فيورنتينا للمنافسة على التأهل لدوري الأبطال في موسمه القادم بوجود نخبة من اللاعبين البارزين يتقدمهم الفرنسي فرانك ريبيري ولاعب ميلان السابق جياكومو بونفينتورا ولاعب جنوى السابق أكوامي.

وفقد فيورنتينا خلال الساعات الماضية خدمات أحد أبرز لاعبيه فريدريكو كييزا الذي انتقل إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

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