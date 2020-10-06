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استعدادا للمشاركة الأفريقية.. الأهلي طرابلس يعلن عودة تحضيراته

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة النادي الأهلي طرابلس بدء الفريق تدريباته استعدادا لانطلاق الموسم الجديد يوم العاشر من شهر أكتوبر الحالي في ملعب الهاشمي البهلول وبحضور غالبية اللاعبين.

وأعلن المركز الإعلامي للنادي الأهلي طرابلس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن اللاعبين سيخضعون لفحوصات كورونا قبل الدخول في التدريبات للاطمئنان على صحتهم.

ولم يعلن الأهلي طرابلس حتى الآن عن هوية المدرب الذي سيقود الفريق في الاستحقاق الأفريقي والدوري المحلي حال انطلاقه لكن بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى اتجاهه لتعيين عماد الدهماني في هذا المنصب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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