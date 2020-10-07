نادال يتأهل “لمربع كبار” رولان غاروس

بلغ المصنف الثاني عالمياً الإسباني رافائيل نادال المربع الذهبي من بطولة فرنسا المفتوحة بفوزه على الإيطالي جانيك سينر بثلاث مجموعات دون مقابل .

وحسم الماتادور الإسباني المجموعة الأولى بعد أن اتجهت إلى شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، وفي المجموعة الثانية واصل نادال التفوق ليحصد نقاط المجموعة بستة لأربعة، قبل أن ينهي المجموعة الثالثة بفوز كبير بستة أشواط مقابل شوط واحد حاسماً المباراة في ساعتين و49دقيقة.

وسيلتقي نادال حامل لقب النسخ الثلاث الأخيرة في المربع الذهبي أمام الأرجنتيني دييغو شوارتزمان الذي أطاح بالنمساوي دومنيك ثيم حيث يتطلع نادال للفوز باللقب للمرة 13 في مسيرته ليعادل رقم السويسري روجر فيدرر بعدد مرات التتويج ببطولات الغراند سلام .

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