ليكرز يقترب من ملامسة لقب الـNBA

حسم لوس أنجلوس ليكرز مواجهته الرابعة أمام ميامي هيت بـ 102 مقابل 96 ليتقدم بـ 3 انتصارات مقابل انتصار واحد ليصبح على بعد فوز واحد من التتويج بدوري السلة الأمريكي للمحترفين .

وخلال الربع الأول تقدم ليكرز بفارق 5 نقاط بـ 27 مقابل 22، كما شهدت المباراة تألق النجم ليبرون جيمس وأنطوني ديفيز الذي سجل ثلاثية حاسمة في آخر 40 ثانية من نهاية المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم رفقاء ليبرون جيمس بفارق 6 نقاط بواقع 97 نقطة مقابل 91، ليصبح لوس أنجلوس ليكرز على بعد مباراة واحدة من حسم لقب الموسم فيما تقلصت آمال ميامي هيت الذي أصبح مطالبا بالفوز بالمباريات الثلاث المتبقية لحسم اللقب بـ 4 مواجهات مقابل 3.

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