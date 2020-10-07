ألمانيا تواجه تركيا وديا في كولن

سيحتضن ملعب راين إينرجي ستاديون مواجهة ودية بين منتخب ألمانيا وضيفه التركي وذلك تحضيرا لعودة منافسات دوري الأمم الأوروبية .

واستدعى المدرب يواخيم لوف 28 لاعبا لخوض المواجهة الودية إلى جانب مواجهتي أوكرانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوربية، فيما تعرض لاعب تشيلسي تيمو فيرنر إلى نزلة برد لكن المدرب لوف أكد بأنه يأمل مشاركة المهاجم خلال المواجهات المقبلة فيما سيكون الواعد كاي هافيرتز جاهزا للمشاركة في المباراة بعد انضمامه إلى البلوز

ومن المنتظر أن يستبعد مدرب المانشافت لاعبي بايرن ميونيخ ولايبزيغ خلال المواجهة الودية بسبب مشاركة الفريقين في أدوار متقدمة في أبطال أوروبا الموسم الماضي وضغط مباريات الموسم الجاري.

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