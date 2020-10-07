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بحضور المصراتي والهوني .. المنتخب يستعد لمواجهة التوغو

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد اعتذار عدد لا بأس به من المحترفين في مقدمتهم طقطق و الورفلي والترهوني يتطلع المنتخب الوطني لتحقيق نتيجة إيجابية في ظهوره الأول منذ فترة أيام الفيفا عندما يواجه منتخب التوغو في تونس في أول اختبار للمدرب الوطني علي المرجيني وطاقمه الفني.

وعلم موقع 218 بحسب مصادره الخاصة أن المحترف الليبي في صفوف سبورتينغ براغا البرتغالي المعتصم المصراتي سيخوض ودية التوغو فقط على أن يعود الجمعة إلى البرتغال بينما سيلتحق الهوني اليوم بمعسكر الفرسان في تونس بعد مرحلة صعبة عاشها اللاعب في الأيام الماضية عقب إصابة عدد من زملائه بفيروس كورونا.

وسيلتقي المنتخب التوغو ومن ثم سيواجه جزر القمر الأسبوع القادم على أن تكون المواجهة الأخيرة في هذا المعسكر أمام السودان لكنها لم تتأكد حتى الآن.

ويعد خوض المباريات في هذه المرحلة ضرورة للمنتخب الوطني الذي يستعد لمواجهة منتخب غينيا في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا شهر نوفمبر القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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