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بإجراءات وقائية .. الاتحاد يباشر تدريباته

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عن حزمة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتي ستتخذها فور عودة الفريق الأول لكرة القدم لخوض التدريبات استعدادا للمشاركة الأفريقية.

وسيخوض الاتحاد تدريباته بملعب طرابلس الدولي في هذه الفترة حيث سيجري اللاعبون بشكل مستمر فحوصات كورونا إضافة لمنع استخدامهم لغرف خلع الملابس في المرحلة الحالية للحفاظ على صحة اللاعبين.

يشار إلى أن إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع المدرب البرتغالي دي كوستا لكي يشرف على تحضيرات تمهيدا لانطلاق موسم كرة القدم المحلي إضافة للمشاركة في الكونفدرالية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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