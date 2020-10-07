بإجراءات وقائية .. الاتحاد يباشر تدريباته

أعلنت إدارة نادي الاتحاد عن حزمة من الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا والتي ستتخذها فور عودة الفريق الأول لكرة القدم لخوض التدريبات استعدادا للمشاركة الأفريقية.

وسيخوض الاتحاد تدريباته بملعب طرابلس الدولي في هذه الفترة حيث سيجري اللاعبون بشكل مستمر فحوصات كورونا إضافة لمنع استخدامهم لغرف خلع الملابس في المرحلة الحالية للحفاظ على صحة اللاعبين.

يشار إلى أن إدارة الاتحاد كانت قد تعاقدت مع المدرب البرتغالي دي كوستا لكي يشرف على تحضيرات تمهيدا لانطلاق موسم كرة القدم المحلي إضافة للمشاركة في الكونفدرالية

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