اخبار الرياضة

“واعدة بولندية” تصعد لمربع رولان غاروس الذهبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت البولندية الواعدة إيجا شيانتيك إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها على مارتينا تريفيزان بمجموعتين دون مقابل.

وتمكنت اللاعبة البولندية من التأهل بعدما فرضت سيطرتها على المجموعة الأولى لتفوز بها بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثانية استطاعت شيانتيك حسم المجموعة الثانية بستة أشواط لشوط واحد لتعبر إلى المربع الذهبي لأول مرة وتصبح أول من يتأهل بعد الصعود من التصفيات الأولية للبطولة.

وأطاحت إيجا شيانتيك في الدور ثمن النهائي بالمصنفة الأولى سيمونا هاليب في مفاجأة كبرى خلال البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك