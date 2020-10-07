“واعدة بولندية” تصعد لمربع رولان غاروس الذهبي

صعدت البولندية الواعدة إيجا شيانتيك إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزها على مارتينا تريفيزان بمجموعتين دون مقابل.

وتمكنت اللاعبة البولندية من التأهل بعدما فرضت سيطرتها على المجموعة الأولى لتفوز بها بستة أشواط مقابل ثلاثة، وفي المجموعة الثانية استطاعت شيانتيك حسم المجموعة الثانية بستة أشواط لشوط واحد لتعبر إلى المربع الذهبي لأول مرة وتصبح أول من يتأهل بعد الصعود من التصفيات الأولية للبطولة.

وأطاحت إيجا شيانتيك في الدور ثمن النهائي بالمصنفة الأولى سيمونا هاليب في مفاجأة كبرى خلال البطولة.

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