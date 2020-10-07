بعد مواسم طويلة.. رافينيا ألكانتارا يغادر برشلونة

انتقل لاعب وسط برشلونة رافينيا ألكانتارا إلى باريس سان جيرمان بعقد انتقال حر مع إمكانية دفع النادي الفرنسي مبلغ 3 ملايين يورو كمتغيرات للنادي الكاتالوني.

وأكد نادي العاصمة الفرنسية أنه اتفق مع رافينيا للّعب معهم حتى صيف 2023 حيث ستدفع مكافآت لبرشلونة بواقع 3 مليون يورو في حال تحقيق أهداف معينة في الصفقة لم يعلن عنها حتى الآن.

ولعب ألكانتارا العديد من المباريات مع الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2007 حتى يناير 2018 قبل الانتقال إلى إنتر على سبيل الإعارة والعودة في نهاية نفس الموسم.

وقضى رافينيا تجربة إضافية في الموسم الماضي مع سيلتا فيغو بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 1.5 مليون يورو قبل العودة من جديد إلى برشلونة.

وكان مدرب برشلونة رونالد كومان قد تخلص من العديد من اللاعبين في تشكيلة البلوغرانا أبرزهم إيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال ولويس سواريز ليلتحق بيهم لاعب الوسط رافينيا ألكانتارا.

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