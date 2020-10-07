الأهلي بنغازي ينهي التعاقد مع الشوشان

أخبار ليبيا24

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي إنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع اللاعب، سند شوشان، وذلك بعد يومين من انهاء التعاقد مع أربعة لاعبين آخرين.

وبذلك أصبح الشوشان لاعبًا حرًا ومتاحًا في سوق الانتقالات المحلية الكروية هذا العام.

ومثل الشوشان الأهلي بنغازي في جميع الفئات وصعد للفريق الأول موسم 2017 وشارك مع الأهلي موسم 2018 في الدوري الممتاز، الذي حل فيه وصيفًا للدوري.

والأحد، أعلنت إدارة نادي “المشوار الطويل” إنها التعاقد مع عدد من اللاعبين، وهم حسن المجبري وجبريل البقرماوي وعلى الطويل ورمضان بوشعالة.

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