اخبار الرياضة

روما يتألق مع النصر ويسجل هدفين أمام الكويت

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم المحترف سالم المسلاتي الشهير بـ “روما”، أداء مميز  خلال  ودية فريقه النصر الكويتي أمام الكويت، ضمن الاستعدادات لانطلاق الدوري الكويتي .

روما سجل، هدفين  تعادل بهم فريق النصر ، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، اليوم الأربعاء.

وتقدم الكويت بهدفين في الشوط الأول عبر عبد الله البريكي، وفهد حمود، وعدل النصر في الشوط الثاني بواسطه سالم روما .

ويعد روما أحد أبرز المهاجمين في ليبيا وتألق في الدوري الليبي رفقه النصر وقاده إلى لقب الدوري الممتاز، وانتقل عقب ذلك إلى الاتحاد .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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