روما يتألق مع النصر ويسجل هدفين أمام الكويت

أخبار ليبيا 24 – خاص

قدم المحترف سالم المسلاتي الشهير بـ “روما”، أداء مميز خلال ودية فريقه النصر الكويتي أمام الكويت، ضمن الاستعدادات لانطلاق الدوري الكويتي .

روما سجل، هدفين تعادل بهم فريق النصر ، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، اليوم الأربعاء.

وتقدم الكويت بهدفين في الشوط الأول عبر عبد الله البريكي، وفهد حمود، وعدل النصر في الشوط الثاني بواسطه سالم روما .

ويعد روما أحد أبرز المهاجمين في ليبيا وتألق في الدوري الليبي رفقه النصر وقاده إلى لقب الدوري الممتاز، وانتقل عقب ذلك إلى الاتحاد .

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