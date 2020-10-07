“كييزا وبارتي” يتصدران صفقات آخر أيام الميركاتو

تقرير| 218

شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية العديد من الصفقات الكبرى بين الأندية الأوروبية في مختلف الدوريات الخمس الكبرى.

وانتظرت عدة أندية آخر الساعات للتفاوض مع لاعبين بصفقات انتقال حر أو على سبيل الإعارة المشروطة أو الإعارة الجافة وذلك لتعزيز صفوفها في الموسم الحالي لتكملة نواقصها.

وجاءت أبرز الصفقات على النحو التالي:

1- توماس بارتي ينضم إلى أرسنال مقابل 50 مليون يورو حتى 2024

2- لوكاس توريرا ينضم إلى أتلتيكو مدريد في صفقة إعارة من أرسنال حتى نهاية الموسم

3- ثيو والكوت يلتحق بساوثهامبتون بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الجاري

4- مانشستر يونايتد يتعاقد مع ظهير بورتو أليكس تيليس مقابل 15 مليون يورو

5- روما يتعاقد رسمياً مع المدافع كريس سمولينغ من مانشستر يونايتد مقابل 15 مليون يورو

6- فدريكو كييزا ينضم إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء

7- دوغلاس كوستا يعود إلى بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة

8- بونا سار ينتقل إلى بايرن ميونيخ قادماً من مارسيليا حتى 2024

9- رافينيا ألكانتارا ينتقل إلى باريس سان جيرمان من برشلونة بصفقة مجانية

10- جيان كلير توديبو انتقل من برشلونة إلى بنفيكا على سبيل الإعارة لموسمين مع أحقية الشراء

وعانت الأندية الأوروبية خلال الصيف الجاري في إبرام عدة صفقات بعد الأزمة الاقتصادية الراهنة التي سببتها أزمة فيروس كورونا الأمر الذي جعلها تتعاقد مع لاعبين بصيغ مختلفة لضمان تعزيز تشكيلاتها الرسمية وعدم الدخول في أزمات مالية خانقة نظراً للقيمة الكبرى للاعبين في السنوات الأخيرة.

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