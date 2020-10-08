“الكوت” يقترب من صفوف “تطاوين التونسي”

ذكر موقع “ريميسا” الرياضي أن اللاعب المهدي الكوت اقترب كثيرًا من التوقيع على كشوفات الانتقال إلى فريق “اتحاد تطاوين” التونسي، لموسمين.

“الكوت” كان يرتبط بعقد مع فريق “الاتحاد المنستيري” التونسي لثلاثة مواسم؛ إلا أنه قام بإنهاء ارتباطه معه بالتراضي.

وسيمثل “الكوت” فريق” تطاوين”، بداية من الموسم الجديد، حيث احتل الفريق المركز العاشر في الموسم الماضي برصيد 28 نقطة.

جدير بالذكر أن المدافعيْن الليبييْن، محمود بحير ومنصور رزق، قد سبق لهما تمثيل فريق “اتحاد تطاوين” في الدوري التونسي قبل حوالي عام.

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