التعادل السلبي عنوان مواجهة “ديربي الجزيرة الأيبيرية”

أنهى التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة البرتغال وإسبانيا، التي أقيمت على ملعب “خوسيه ألفالادي” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وحافظ المنتخبان على شباكهما نظيفة طيلة دقائق المباراة وتحصلت البرتغال على فرص أخطر في الشوط الثاني، عبر النجم كرستيانو رونالدو، الذي سدّد بقوة لتصطدم الكرة بالعارضة.

كما حاول “ريناتو سانشيز” و”جواو فيليكس” التسجيل، فيما كان منتخب “لاروخا” الأخطر في الشوط الأول .

وتستعد إسبانيا لخوض مباراتين أمام سويسرا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، فيما ستلعب البرتغال أمام بطلة العالم فرنسا.

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