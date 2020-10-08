اخبار الرياضة

التعادل السلبي عنوان مواجهة “ديربي الجزيرة الأيبيرية”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى التعادل السلبي بدون أهداف، مواجهة البرتغال وإسبانيا، التي أقيمت على ملعب “خوسيه ألفالادي” بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وحافظ المنتخبان على شباكهما نظيفة طيلة دقائق المباراة وتحصلت البرتغال على فرص أخطر في الشوط الثاني، عبر النجم كرستيانو رونالدو، الذي سدّد بقوة لتصطدم الكرة بالعارضة.

كما حاول “ريناتو سانشيز” و”جواو فيليكس” التسجيل، فيما كان منتخب “لاروخا” الأخطر في الشوط الأول .

وتستعد إسبانيا لخوض مباراتين أمام سويسرا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية، فيما ستلعب البرتغال أمام بطلة العالم فرنسا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك