“الأتزوري” يكتسح مولدوفا بـ”سداسية” في فلورنسا

اكتسح منتخب إيطاليا ضيفه فريق مولدوفا بسداسية نظيفة؛ في المباراة الودية التي احتضنها ملعب “أرتيميو فرانكي” في فلورنسا؛ استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمم الأوروبية .

وسجل “الأتزوري” خماسية كاملة في الشوط الأول، تناوب على تسجيلها كل من “بريان كريستانتي وفرانشيسكو كابوتو في مناسبتين وستيفان الشعراوي هدفين وفياسيزلاف يوسماف لاعب مولدوفا بالخطأ في مرماه”.

وفي الشوط الثاني؛ أضاف “دومنيكو بيراردي” الهدف السادس ليختتم الإيطاليون السداسية.

وستواجه إيطاليا كلاً من بولندا وهولندا، على التوالي الأسبوع المقبل في دوري الأمم الأوروبية.

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