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“الأتزوري” يكتسح مولدوفا بـ”سداسية” في فلورنسا

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اكتسح منتخب إيطاليا ضيفه فريق مولدوفا بسداسية نظيفة؛ في المباراة الودية التي احتضنها ملعب “أرتيميو فرانكي” في فلورنسا؛ استعدادًا لاستئناف مباريات دوري الأمم الأوروبية .

وسجل “الأتزوري” خماسية كاملة في الشوط الأول، تناوب على تسجيلها كل من “بريان كريستانتي وفرانشيسكو كابوتو في مناسبتين وستيفان الشعراوي هدفين وفياسيزلاف يوسماف لاعب مولدوفا بالخطأ في مرماه”.

وفي الشوط الثاني؛ أضاف “دومنيكو بيراردي” الهدف السادس ليختتم الإيطاليون السداسية.

وستواجه إيطاليا كلاً من بولندا وهولندا، على التوالي الأسبوع المقبل في دوري الأمم الأوروبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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