المكسيك تتغلب على هولندا في مواجهة بأمستردام

حققت المكسيك فوزًا غير متوقع على مضيفتها هولندا بهدف دون ردّ، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام .

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 60 من علامة الجزاء بقدم المهاجم “راؤول خيمينيز”؛ ثم استطاعت المكسيك أن تحافظ على نتيجة المباراة حتى نهايتها.

وبذلك، منيت هولندا بأول هزيمة له تحت قيادة مدربها الجديد “فرانك دي بوير”، فيما يستعد المنتخبان لخوض مواجهات رسمية خلال الأيام المقبلة، حيث تخوض “الطواحين الهولندية” غمار دوري الأمم الأوروبية، فيما تبدأ المكسيك حملة تصفيات مونديال 2020 .

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