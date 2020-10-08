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المكسيك تتغلب على هولندا في مواجهة بأمستردام

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت المكسيك فوزًا غير متوقع على مضيفتها هولندا بهدف دون ردّ، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب “يوهان كرويف أرينا” في أمستردام .

وبعد نهاية الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 60 من علامة الجزاء بقدم المهاجم “راؤول خيمينيز”؛ ثم استطاعت المكسيك أن تحافظ على نتيجة المباراة حتى نهايتها.

وبذلك، منيت هولندا بأول هزيمة له تحت قيادة مدربها الجديد “فرانك دي بوير”، فيما يستعد المنتخبان لخوض مواجهات رسمية خلال الأيام المقبلة، حيث تخوض “الطواحين الهولندية” غمار دوري الأمم الأوروبية، فيما تبدأ المكسيك حملة تصفيات مونديال 2020 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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