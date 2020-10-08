“الشلماني” ينتظر قرار لجنة مكافحة كورونا لبداية الدوري الممتاز

‬تقرير 218

عازمون على إقامة نسخة للدوري الممتاز هذه النقطة الأهم التي تحدث عنها رئيس اتحاد الكرة القدم عبدالحكيم الشلماني في مؤتمره الصحفي، وهي النقطة التي تهم مستقبل اللاعبين ممن ضاع عمرهم الرياضي جراء التوقفات المتكررة الطويلة.

الشلماني أشار إلى انتظاره موافقة اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا للإعلان عن انطلاق نسخة الدوري الممتاز وتحدث أيضا عن العديد من النقاط التي يرى أن اتحاد الكرة في ولايته نجح في تطبيقها ومنها زيادة عدد الحكام الدوليين.

وتطرق الشلماني للحديث عن ممتلكات اتحاد الكرة التي سلبت منه ووقعت تحت تصرف جهات أخرى أما عن الدعم المالي فقال الشلماني إن المبلغ الذي دخل خزينة اتحاد الكرة سابقا يقدر بحوالي 1.5 مليون دولارلتسديد ديون المدربين السابقين وأضاف أيضا أنهم في صدد الحصول على مقر جديد لبداية أعمالهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية