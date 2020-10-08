حوض جنزور يستضيف سباق 100 متر متنوع و50 متر فراشة

تقام اليوم الخميس بحوض نادي جنزور البحري المحاولة الثانية لتحطيم الأرقام القياسية الليبية بفئة الأشبال لكل من السباح اليافع “يوسف أشرف إبراهيم” في سباق 100 متر ظهر وزميله السباح الواعد “سراج عبدالرزاق سويد” في سباق 100 متر متنوع وسباق 50 متر فراشة.

وكان يوسف وسراج قد أجريا خلال سبتمبر الماضي المحاولة الأولى والتي كانت نتائجها مشجعة ومحفزة لهما على الاستمرار في خوض هذه السباقات من أجل تحقيق أفضل النتائج وتسجيل أرقام قياسية جديدة.

ويعتبر هذا الثنائي من المواهب المتميزة التي يراهن عليها الاتحاد الليبي للسباحة في تشريف لعبته بالبطولات والدورات الإقليمية والدولية.

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