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إصابة ثنائي المنتخب الوطني رزق والمصراتي بكورونا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعرض ثنائي المنتخب الوطني طلحة رزق لاعب الاتحاد المنستيري التونسي وأنس المصراتي مهاجم نادي الهلال للإصابة بفيروس كورونا.

وسيغيب الثنائي الليبي عن مواجهتي المنتخب الوطني أمام التوغو وجزر القمر حيث سيدخلان في الحجر الصحي للحفاظ على صحتهم وعدم اختلاطهم بزملائهم في المنتخب الوطني.

وكان الثنائي الليبي المحترف في صفوف العربي الكويتي والاتحاد المنستيري السنوسي الهادي والمعتصم صبو قد تعرضا للإصابة بفيروس كورونا خلال المدة الماضية.

وقبل بداية معسكره في ليبيا فقد المنتخب الوطني جهود مجموعة من اللاعبين من بينهم محمد التهامي وعلاء القجدار بعد إصابتهم بفيروس كورونا أيضا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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