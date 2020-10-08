فرنسا تقسو على أوكرانيا بسباعية

تقرير 218

مواجهة بطابع ودي احتضنها ملعب ذو فرانس في العاصمة باريس حين استضافت فرنسا بطلة العالم ضيفتها أوكرانيا تحضيرا للاستحقاقات الرسمية.

الديوك انتظروا تسع دقائق فقط لافتتاح أهداف المباراة عبر الواعد إدوارد كامافينغا ليسجل أول أهدافه الرسمية في حضوره الأول أساسيا مع أبطال العالم، فيما حملت الدقيقة الرابعة والعشرون إضافة أصحاب الأرض الهدف الثاني بواسطة أوليفيه جيرو، محتفلا بمباراته المئوية بأفضل طريقة ممكنة، معادلا رقم ميشيل بلاتيني في عدد الأهداف الدولية، قبل أن يعود جيرو ويضيف الهدف الثالث برأسية بعد عشر دقائق ليصبح ثاني هداف في تاريخ الديوك خلف تيري هنري، وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق سجل فيتالي مايكولينكو بالخطأ في مرمى الأوكران معمقاً الفارق في منتصف المباراة.

في الشوط الثاني وفي الدقيقة الثانية والخمسين قاد فيكتور تسيجانكوف هجمة سريعة ومسجلا هدف تقليص الفارق بتسديدة قوية سكنت شباك الحارس ميندي، فيما جاء الدور على كورنتين توليسو بطريقة رائعة بعد تبادل الكرة مع كيليان مبابي، مبابي أكد على جاهزية دخوله بديلا مسجلا الهدف السادس للديوك بمجهود فردي رائع، ليختتم أنطوان غريزمان السباعية في آخر أنفاس المواجهة بتسديدة قوية انتهت عليها المباراة لتحقق فرنسا انتصارا عريضا قوامه سبعة أهداف قبل مواجهة البرتغال بدوري الأمم الأوروبية.

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