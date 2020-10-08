رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بتكريم فريق السلة للكراسي المتحركة المشارك في بطولة الصداقة بدولة السودان

بنغازي 08 أكتوبر 2020 (وال)-أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني الخميس، تعليماته لرئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي؛ بتكريم فريق السلة للكراسي المتحركة المشارك في بطولة الصداقة بدولة السودان الشقيق، وذلك في إطار اهتمام الحكومة الليبية بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا ومثل فريق السلة للكراسي المتحركة دولة ليبيا، وتحصل على الترتيب الأول خلال بطولة الصداقة المقامة بدولة السودان خلال المدة الماضية.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة احتواء هذه الشريحة ودعمها. (وال- بنغازي) ر ت

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