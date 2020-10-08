“خاص” .. رئيس اللجنة الفنية للكيك والتاي بوكسينغ يكشف لـ”وال” انطلاق بطولة عمر المختار للكيك بوكسينغ تحت شعار “عمر المختار رمز التضحية والفداء”

بنغازي 08 أكتوبر 2020 (وال)-كشف رئيس اللجنة الفنية للكيك والتاي بوكسينغ والرياضات المماثلة ومدرب المنتخب الوطني، عن انطلاق بطولة عمر المختار للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة تحت شعار “عمر المختار رمز التضحية والفداء”.

وقال أحمد زيدان – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن اللجنة الفنية بالمنطقة الشرقية؛ تواصل استعداداتها لإقامة البطولة التي ستنطلق فعالياتها بقاعة نادي الهلال الرياضي ببنغازي خلال يومي 15 – 16 أكتوبر الجاري، بمشاركة عديد من أندية وصالات بالمنطقة الشرقية.

وأضاف أحمد زيدان أن أندية الكيك بوك سينغ الليبية تستعد للمشاركة في فعاليات بطولة الأندية الدولية للكيك بوكسينغ في نسختها الثانية، والتي تستضيفها قاعة الألعاب الرياضية بمدينة الحسين الرياضية بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 4 إلى 8 من شهر ديسمبر المقبل.

وأشار أحمد زيدان إلى أن الاتحاد العام الليبي للعبة الكيك بوكسينغ، نظم العديد من الدورات في مجال التحكيم والتدريب خلال هذا العام، وأن عدد الدورات وصلت إلى 8 أو 9 دورات في ظل تفشي جائحة كورونا.

يُشار إلى أن لعبة الكيك والتاي بوكسينغ والرياضات المماثلة، تُعد من أهم الرياضات والفنون القتالية الحديثة منذ انتشارها في شتى أنحاء العالم، وتنقسم إلى 7 فروع، وأساليبها جاءت لتلبي كل الطموحات التي يعشقها ممارسي فنون الدفاع عن النفس. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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