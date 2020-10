أخبار ليبيا24 قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة بالحكومة الليبية اليوم الخميس إعفاء أحمد الفلاح من مهامه كمدير لفرع شركة إدارة واستثمار المنشآت الشبابية والرياضية للمنطقة الشرقية. كما قررت الهيئة إحالة الفلاح للتحقيق فيما نسب إليه من تجاوزات مالية وإدارية في فترة تولي مهامه. وكان الفلاح قد تولى ، منصب مدير شركة المنشآت الرياضية فرع المنطقة […]

