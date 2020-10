أخبار ليبيا24 أعلنت إدارة نادي الأهلي بنغازي برئاسة خالد السعيطي الخميس التعاقد بشكل رسمي مع طاقم فني أجنبي للإشراف على فريق كرة القدم بالنادي. وأوضح نادي الأهلي أن المدرب الصربي “ديجان أرسوڤ ” سيكون مديرًا فنيًا للفريق لمدة 3 مواسم، ويساعده مواطنه ميلك ماركو والتونسي أنيس الربيعي. وسيشرف الصربي كيرشك ألكسندر على الإعداد البدني فيما […]

