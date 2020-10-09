“دجوكوفيتش” يكمل أضلاع “مربع الكبار” في “رولان غاروس”

تأهّل المصنف الأول عالميًا الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، إلى نصف نهائي بطولة “رولان غاروس” المفتوحة للتنس؛ بعد فوزه على الإسباني، بابلو كارينو بوستا، بثلاث مجموعات مقابل مجموعة واحدة؛ ليكمل عقد المتأهلين للمربع الذهبي.

وحسم “بوستا” المجموعة الأولى لصالحه بستة أشواط مقابل أربعة، إلا أن “دجوكوفيتش” تدارك الأمور بحسم المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل شوطين، كما فاز بالمجموعة الثالثة بستة أشواط مقابل ثلاثة.

وأظهر كارينو بوستا مستوى كبيرًا في المجموعة الرابعة لكنه وجد منافسة كبيرة من “الإعصار الصربي” ليحسم المجموعة بستة أشواط مقابل أربعة.

وتأهل كل من اليوناني، ستيفانوس تسيتيباس، والإسباني، رافائيل نادال، والأرجنتيني، دييغو شوارتزمان، إلى المربع الذهبي إضافة إلى “دجوكوفيتش”.

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