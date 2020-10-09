ملعب “أتالانتا” ينال موافقة “اليويفا”

حصل “أتالانتا” على موافقة رسمية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على إقامة مبارياته على ملعبه “جيويس”، في مسابقة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد.

وأشار “أتالانتا”، في بيانه، إلى أن بإمكانه اللعب على أرضه بصورة رسمية بعدما وصلت موافقة “اليويفا” للعب في ملعب “جيويس” بدلاً من اللعب في “السان سيرو” لعدم استكمال المعايير الخاصة للملاعب.

وسيخوض فريق “بيرغامو” أول مباراة أوروبية له على ملعبه هذا الموسم في الـ 27 من الشهر الجاري أمام “أياكس”.

ويلعب “أتالانتا” في المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا إلى جانب “ليفربول وأياكس” إضافة إلى “ميتلاند” الذي يشارك للمرة الأولى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية