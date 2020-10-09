تحضيرا لدوري الأمم الأوروبية.. التعادل يخيم على مواجهة “ألمانيا وتركيا” الودية

تعادل منتخبا ألمانيا وتركيا بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب “أنرجي ستاديون”، في مدينة “كولن”، تحضيرًا لخوض المنتخبين مواجهات دوري الأمم الأوروبية.

وافتتح “جوليان دراكسلر” أهداف “الماكينات” في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وعدلت تركيا النتيجة بواسطة “أوزان توفان” بطريقة رائعة.

وأضاف “فلوريان نيوهاوس” الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة الـ 58، قبل أن تسجّل تركيا هدف التعادل في الدقيقة الـ 67 عبر “إفيجان كاراجا” بعد خطأ دفاعي.

وعزّز “لوكا فالدشميدت” تقدم “المانشافت” بالهدف الثالث في الدقيقة الـ 81، لكن “كينان كرامان” أعاد الاعتبار للمنتخب التركي في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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