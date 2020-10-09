“ميسي” يقود “التانغو” لعبور أولى المحطات للمونديال

استهلت الأرجنتين مشوارها في تصفيات كأس العالم 2022، بفوز مستحق على ضيفتها “الإكوادور” بهدف دون ردّ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “لابومبونيرا” في العاصمة بيونس أيرس.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ12 بواسطة النجم العائد، ليونيل ميسي، من ركلة جزاء، حصل عليها “لوكاس أوكامبوس” لتحصد الأرجنتين أول ثلاث نقاط لها في التصفيات، حيث ستواجه “بولويفيا” في الجولة الثانية خارج أرضها.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب، ليونيل سكالوني، في العودة إلى طريق النتائج الإيجابية من التصفيات قبل الاختبارات الرسمية الصيف المقبل باستضافتها بطولة “كوبا أمريكا”.

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