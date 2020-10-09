اخبار الرياضة

“ميسي” يقود “التانغو” لعبور أولى المحطات للمونديال

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استهلت الأرجنتين مشوارها في تصفيات كأس العالم 2022، بفوز مستحق على ضيفتها “الإكوادور” بهدف دون ردّ، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “لابومبونيرا” في العاصمة بيونس أيرس.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ12 بواسطة النجم العائد، ليونيل ميسي، من ركلة جزاء، حصل عليها “لوكاس أوكامبوس” لتحصد الأرجنتين أول ثلاث نقاط لها في التصفيات، حيث ستواجه “بولويفيا” في الجولة الثانية خارج أرضها.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني بقيادة المدرب، ليونيل سكالوني، في العودة إلى طريق النتائج الإيجابية من التصفيات قبل الاختبارات الرسمية الصيف المقبل باستضافتها بطولة “كوبا أمريكا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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