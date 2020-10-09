أوروغواي تفوز بصعوبة على تشيلي.. في الطريق للمونديال

تمكنت أوروغواي من حصد فوز في الوقت بدل الضائع بفوزه على تشيلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2022 ، التي أقيمت على ملعب “سينتيناريو” في العاصمة مونتفيديو .

وافتتح “لويس سواريز” أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 40 من علامة الجزاء، وعدل “أليكسيس سانشيز” النتيجة في الدقيقة الـ 66 واختتم مهاجم فالنسيا “ماكسيميليانو غوميز “المباراة بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وحصد “السيليستي” أول ثلاث نقاط له في التصفيات، حيث سيواجه الإكوادور في الجولة الثانية خارج أرضه، فيما تسعى تشيلي للتعويض بمواجهة كولومبيا في العاصمة سانتياغو

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