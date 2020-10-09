اخبار الرياضة

أوروغواي تفوز بصعوبة على تشيلي.. في الطريق للمونديال

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت أوروغواي من حصد فوز في الوقت بدل الضائع بفوزه على تشيلي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2022 ، التي أقيمت على ملعب “سينتيناريو” في العاصمة مونتفيديو .

وافتتح “لويس سواريز” أول أهداف المباراة في الدقيقة الـ 40 من علامة الجزاء، وعدل “أليكسيس سانشيز” النتيجة في الدقيقة الـ 66 واختتم مهاجم فالنسيا “ماكسيميليانو غوميز “المباراة بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وحصد “السيليستي” أول ثلاث نقاط له في التصفيات، حيث سيواجه الإكوادور في الجولة الثانية خارج أرضه، فيما تسعى تشيلي للتعويض بمواجهة كولومبيا في العاصمة سانتياغو

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك