البولندية الواعدة “شيانتيك” تتأهل لنهائي “رولان غاروس”

تأهلت اللاعبة البولندية الواعدة “إيجا شيانتيك” إلى نهائي بطولة “رولان غاروس”، بفوزها على “ناديا بودوروسكا” بمجموعتين دون مقابل؛ لتصبح أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة في التاريخ.

وحسمت “شيانتيك” المباراة بعد فوزها في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل شوطين، كما سيطرت على المجموعة الثانية لتنهيها بستة أشواط مقابل شوط واحد.

وبذلك؛ تتأهل اللاعبة البالغة من العمر 19 عامًا إلى المباراة النهائية، في أول ظهور لها في بطولة كبرى، وتصبح المصنفة رقم “131” أول متأهلة في تاريخ البطولة صاعدة من التصفيات.

وستواجه “شيانتيك” منافستها الأمريكية “صوفيا كينين” التي بلغت النهائي بفوزها على التشيكية “بترا كفيتوفا” بمجموعتين دون مقابل.

وجاءت المجموعة الأولى في المتناول؛ حيث حسمتها اللاعبة الأمريكية الشابة بستة أشواط مقابل أربعة، قبل أن تعود وتسيطر على أطوار المجموعة الثانية لتنهيها لمصلحتها بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة؛ لتعبر إلى المباراة النهائية الثانية على التوالي في سلسلة البطولات الكبرى هذا العام بعدما بلغت نهائي بطولة أستراليا.

وستواجه “صوفيا كينين” في المباراة النهائي الواعدة البولندية “إيجا شيانتيك” في نهائي منتظر بـ”نكهة شابة”.

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