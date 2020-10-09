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في مباراة ودية.. الأسود الثلاثة تتغلب على ويلز

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلبت إنجلترا على منتخب ويلز بثلاثية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي إستعداداً لاستئناف مبارياتهما بدوري الأمم الأوروبية الأيام المقبلة.

وافتتح المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والعشرين، وأضاف كونور كودي الهدف الثاني مع وصول المباراة للدقيقة الثالثة والخمسين، وأكمل المهاجم داني أنجز ثلاثية منتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة الثالثة والستين من عمر المباراة.

تستعد إنجلترا لمواجهة منتخبي بلجيكا والدنمارك على التوالي بدوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الثانية فيما ستواجه ويلز كل من أيرلندا وبلغاريا ضمن المجموعة الرابعة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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