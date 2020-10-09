في مباراة ودية.. الأسود الثلاثة تتغلب على ويلز

تغلبت إنجلترا على منتخب ويلز بثلاثية دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ملعب ويمبلي إستعداداً لاستئناف مبارياتهما بدوري الأمم الأوروبية الأيام المقبلة.

وافتتح المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين أول أهداف المباراة في الدقيقة السادسة والعشرين، وأضاف كونور كودي الهدف الثاني مع وصول المباراة للدقيقة الثالثة والخمسين، وأكمل المهاجم داني أنجز ثلاثية منتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة الثالثة والستين من عمر المباراة.

تستعد إنجلترا لمواجهة منتخبي بلجيكا والدنمارك على التوالي بدوري الأمم الأوروبية ضمن المجموعة الثانية فيما ستواجه ويلز كل من أيرلندا وبلغاريا ضمن المجموعة الرابعة.

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