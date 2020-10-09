الأهلي بنغازي يتعاقد مع الصربي “ديجان أرسوف” لقيادة الفريق

استعدادا للمشاركة الأفريقية يواصل الأهلي بنغازي تحركاته النشطة حيث تعاقد النادي مع طاقم فني صربي لثلاث سنوات يتقدمه المدرب ديجان أرسوف ومساعدين وهما ميليك ماركو وأنيس الربيعي بالإضافة للمعد البدني كيرشك ألكسندر بجانب مدرب الحراس ستيفان رادو لوفيتش.

السيرة الذاتية التي يحملها ديجان أرسوف غنية بالتجارب المميزة وفي مقدمتها نادي الطائي والنجوم السعوديين ومنتخبات صربيا السنية بالإضافة لنادي النجم الأحمر الصربي.

ويسعى الأهلي بنغازي بهذا التعاقد للاستثمار في معدل الأعمار الصغير الذي يمتلكه النادي لتكوين فريق قوي للمستقبل في ظل وفرة النجوم الشابة في الفريق وتحركات الميركاتو التي قام بها النادي المدة الماضية عقب تعاقده مع العبار والشريف من التحدي وحامد الثلبة من النصر وعودة لاعبه السابق أحمد هويدي وتواجد غالبية الأسماء السابقة في الفريق.

وسيمثل الأهلي بنغازي ليبيا في منافسات دوري أبطال أفريقيا حيث يسعى النادي للمضي قدما في المنافسات الأفريقية وتقديم وجه مشرف في هذا الاستحقاق المهم.

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