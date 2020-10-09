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كوت ديفوار تجبر بلجيكا على التعادل في بروكسل

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعادلت بلجيكا في مواجهتها الودية أمام كوت ديفوار بهدف لمثله في المباراة التي احتضنها ملعب الملك بودوان في العاصمة بروكسل تحضيراً للمواجهات الرسمية القادمة.

وسجل هدف بلجيكا المهاجم ميشي باتشواي في الدقيقة الثالثة والخمسين، قبل أن يعدل متوسط ميدان ميلان فرانك كيسي النتيجة من علامة الجزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

وتستعد بلجيكا لمواجهة إنجلترا وأيسلندا خارج أرضها بدوري الأمم الأوروبية، فيما تخوض كوت ديفوار مواجهتين أمام مدغشقر بالمجموعة الحادية عشرة من تصفيات أمم أفريقيا الكاميرون ألفين واثنين وعشرين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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